Співачка MamaRika показала фото в сльозах. Артистка розповіла про емоційну нестабільність.

В Instagram виконавиця оприлюднила два своїх фото, на одному з яких постала в нормальному вигляді, а на іншому – заплакана. Каже, щоб отримати таку різницю, необхідно кілька днів, а то й годин.

– Я ніколи не була настільки емоційно розхитаною, як ці неповні два роки. Можу чесно зізнатися: мій психічний стан – це, мабуть, останнє, на що я тепер можу покластися. Думаю, не варто пояснювати чому, кожен українець мене зрозуміє без слів. Наші реалії – це страшний фільм, який відбувається 24 на 7, але не в телику, а за твоїм вікном, – каже MamaRika.

Додає, у такій ситуації кожна нормальна людина в якийсь момент зламається. Але суть у тому, що артистка чесно зізнається собі – їй потрібно якось цьому запобігати, хоча на це пішло чимало часу.

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– Спочатку я думала, що це не важливо взагалі, оскільки є й набагато важливіші проблеми, ніж мої нерви. Далі довго перекладала це на потім, а коли зрозуміла, що плата буквально не вивозить, почала робити якісь дії… Себе треба любити, дбати не тільки про фізичне, а й ментальне, – зазначила співачка.

За її словами, дбати про ментальне здоров’я можна як завгодно – за допомогою розмови з другом, психологом, медитації, йоги, регресу, фільму, музики тощо. Це може бути все, що вас перезавантажує і дає сил рухатися далі.