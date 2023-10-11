Ангеліна Усанова, яка цьогоріч представить Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2023, зізналася, що думала про суїцид.

Такі думки в неї були після втрати важливих стосунків, а тому вона точно знає, в які ігри з нами може грати наш розум.

– Коли голос каже в голові: Убий себе! Ти бездарність! Ти нікому не потрібна! Ти не заслуговуєш ні на що! Коли ти втрачаєш усе і мусиш починати життя спочатку, відбудовуючи себе пазл за пазликом. І легше здатися! Легше повірити негативним думкам! Легше відчувати себе жертвою. Завжди легше здатися, ніж продовжувати боротьбу, – зазначила Ангеліна.

Додає, її врятувала надія, що все буде добре, віра, що життя має сенс, і любов, що наповнює кожну клітинку тіла. Усанова поділилася досвідом, зазначивши, що наш розум має бути нашим другом.

Зараз дивляться

– Життя варте кожної секунди. І самогубство – це ніколи не вихід. Бережіть ментальну гігієну та дбайте про свої думки, як ви дбаєте про своє тіло. Давайте будемо вдячні за це життя, адже багато невинних людей його втрачають зараз і мріяли б мати наші з вами проблеми, – підсумувала Ангеліна.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що Міс Україна Всесвіт 2023 стала співачка Ангеліна Усанова. Вона представить Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2023, що відбудеться 18 листопада в Сальвадорі.

Що відомо про Ангеліну Усанову – читайте в біографії на Фактах ICTV.

Фото: Ангеліна Усанова