Певица MamaRika показала фото в слезах. Артистка рассказала об эмоциональной нестабильности.

В Instagram исполнительница обнародовала два своих фото, на одном из которых предстала в нормальном виде, а на другом — заплаканная. Говорит, чтобы получить такую разницу, необходимо несколько дней, а то и часов.

— Я никогда не была настолько эмоционально расшатанной, как эти неполные два года. Могу честно признаться: мое психическое состояние — это, пожалуй, последнее, на что я теперь могу положиться. Думаю, не стоит объяснять почему, каждый украинец меня поймет без слов. Наши реалии — это страшный фильм, который происходит 24 на 7, но не в телике, а за твоим окном, — говорит MamaRika.

Добавляет, в такой ситуации каждый нормальный человек в какой-то момент сломается. Но суть в том, что артистка честно признается себе, что ей нужно как-то это предостерегать, хотя на это ушло немало времени.

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— Сначала я думала, что это не важно вообще, поскольку есть и гораздо более важные проблемы, чем мои нервы. Дальше долго перекладывала это на потом, а когда поняла, что плата буквально не вывозит, начала совершать какие-то действия… Себя надо любить, заботиться не только о физическом, но и ментальном, — отметила певица.

По ее словам, заботиться о ментальном здоровье можно как угодно — с помощью разговора с другом, психологом, медитации, йоги, регресса, фильм, музыка и многого другого. Это может быть все, что вас перезагружает и дает сил двигаться дальше.