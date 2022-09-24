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Емілі в Парижі – трейлер і дата виходу 3 сезону

24 Вересня 2022, 22:33
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Емілі в Парижі 3 сезон - трейлер і дата виходу

Netflix презентував тизер третього сезону Емілі у Парижі. Продовження шоу глядачі побачать 21 грудня 2022 року – дату прем’єри назвали в рамках великої вересневої презентації Tudum.

Поки відомо, що у 3 сезон Емілі в Парижі повернеться практично весь акторський склад, у тому числі Лукас Браво, Камілла Разат, Ешлі Парк, Філіппін Леруа-Больє, а також Люсьєн Лавісконт.

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Шоураннер Даррен Стар раніше натякнув, що виробництво серіалу може переміститись у французьке передмістя. Знімання мають завершитися цієї осені.

Про те, що серіал Емілі в Парижі продовжили на 3 і 4 сезони, стало відомо в січні 2022 року.

Новина з’явилася на тлі скандалу з другим сезоном – де українку зобразили крадійкою. Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що карикатурний образ українки є неприйнятним і направив лист Netflix.

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