Netflix презентував тизер третього сезону Емілі у Парижі. Продовження шоу глядачі побачать 21 грудня 2022 року – дату прем’єри назвали в рамках великої вересневої презентації Tudum.

Поки відомо, що у 3 сезон Емілі в Парижі повернеться практично весь акторський склад, у тому числі Лукас Браво, Камілла Разат, Ешлі Парк, Філіппін Леруа-Больє, а також Люсьєн Лавісконт.

Зараз дивляться

Шоураннер Даррен Стар раніше натякнув, що виробництво серіалу може переміститись у французьке передмістя. Знімання мають завершитися цієї осені.

Про те, що серіал Емілі в Парижі продовжили на 3 і 4 сезони, стало відомо в січні 2022 року.

Новина з’явилася на тлі скандалу з другим сезоном – де українку зобразили крадійкою. Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що карикатурний образ українки є неприйнятним і направив лист Netflix.