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Эмили в Париже – трейлер и дата выхода 3 сезона

24 сентября 2022, 22:33
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Емілі в Парижі 3 сезон - трейлер і дата виходу

Netflix презентовал тизер третьего сезона Эмили в Париже. Продолжение шоу зрители увидят 21 декабря 2022 года — дату премьеры назвали в рамках большой сентябрьской презентации Tudum.

Пока известно, что в 3 сезон Эмили в Париже вернется практически весь актерский состав, в том числе Лукас Браво, Камилла Разат, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье, а также Люсьен Лависконт.

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Шоураннер Даррен Стар ранее намекнул, что производство сериала может переместиться во французский пригород. Съемки должны завершиться этой осенью.

О том, что сериал Эмили в Париже продлили на 3 и 4 сезоны, стало известно в январе 2022 года.

Новость появилась на фоне скандала со вторым сезоном – где украинку изобразили воровкой. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что карикатурный образ украинки неприемлем и направил письмо Netflix.

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