Зараз важко уявити своє життя без стримінгових сервісів та платформ. Ледь не у кожного кіномана, що поважає себе, обов’язково є підписка на Netflix або HBO Max. Погодьтеся, перегляд улюбленого серіалу – хороший спосіб відпочити та перезавантажитися. Однак що робити, коли ви геть не знаєте, що подивитися? Дивіться добірку кращих молодіжних серіалів на Netflix 2022 у матеріалі Фактів ICTV.

Кращі серіали на Netflix 2022 – що подивитися

Архів 81

Архів 81 – один із найкращих серіалів у жанрі жахів 2022. За сюжетом, архівіста, який відновлює пошкоджені відеозаписи, затягує у вир містичних подій. Вони пов’язані зі зникненням відомого режисера та діяльністю сатанинської секти. Містика, жахи, фантастика — це все про серіал Архів 81.

Зараз дивляться

Зйомками серіалу займалася відома студія Atomic Monster Productions, яку заснував Джеймс Ван. Цього режисера знають ледь не усі шанувальники хоррору, адже його студія знімала Пилу, Аквамена, Астрал і Прокляття Аннабель.

Академія Амбрелла – 3-й сезон

Академія Амбрелла – популярний серіал є адаптацією серії коміксів видавництва Dark Horse Comics. Перші два сезони глядачі сприйняли на ура, тому й наступний, третій сезон фанати нетерпляче чекали. Ця історія про те, як у 43 жінок моментально народилися 43 немовлят. Якась таємнича людина знаходить і всиновлює сімох із них, а також створює академію під назвою Амбрелла. Діти мали певні надздібності і під чітким керівництвом свого батька-тирана допомагали звичайним людям, як справжні супергерої. Через роки члени академії, що подорослішали, йшли хто куди, але таємнича смерть батька збирала їх знову.

Бріджертони – 2-й сезон

Бріджертони – одна з найпопулярніших американських костюмованих драм від Netflix. У серіалі вісім близьких братів і сестер із родини Бріджертонів намагаються знайти любов і щастя в Лондоні. Мета сімейства – видати заміж старшу дочку, Дафну. Незважаючи на переваги дівчини, наречені не поспішають вставати в чергу. Також справі заважає бульварна газета із плітками, яку випускає загадкова редакторка, обговорюючи на своїх сторінках кожен роман та чутки. Ніхто не уявляє, звідки вона бере інформацію. Серіал знімали за мотивами романів-бестселерів Джулії Квін.

Еліта – 5-й сезон

Весною на платформі вийшов 5-й сезон популярного іспанського серіалу Еліта. В ньому розповідається про життя та навчання підлітків у одній із найдорожчих елітних шкіл Іспанії. Там вирують зовсім не підліткові інтриги: романи, запекла боротьба за стипендію та навіть вбивства!

Дивні дива – 4-й сезон

За три сезони цей серіал став справжнім культурним феноменом, зі співставними Всесвітом Марвела і Зірковими Війнами. Його вважають не просто захоплюючим фільмом жахів, а справжнім романом про виховання. За сюжетом, зникає молодий хлопець, і його матері доводиться протистояти жахливим силам, щоб повернути його додому.

DOTA: Кров дракона – 3-й сезон

В епічному фентезі за мотивами онлайн-гри суперечливий, але відважний лицар повинен використовувати силу дракона, що живе в ньому, щоб зупинити смертоносного монстра. Немає спокою праведникам: Лицар Девіон робить моторошне відкриття і зустрічає принцесу, яка має свій план.

Цей дім

Цей дім – популярний мультсеріал із жахами. Психоделічна лялькова анімаційна антологія вийшла на платформі на початку 2022 року. Центром історії лялькового мультфільму є будинок, розділений на три історії і три проміжки часу: середньовіччя, теперішній час і постапокаліптичне майбутнє. Мультфільм має цікаві посилання та думки, однак він не розрахований на дитячу аудиторію.

Відьмак. Кровне Походження

Серіал із розряду фентезі, побудований на однойменній популярній грі, нетерпляче чекали ледь не всі фанати гри Відьмак. У серіалі розповідається про те, як на світ з’явився перший Відьмак.

Вигадана Анна

Серіал про шахрайку Вигадана Анна став дуже популярним на стримінговій платформі Netflix після свого виходу в 2022 році. В сюжет покладено журналістське розслідування справи Анни Делві, легендарної спадкоємиці з Instagram, яка крала серця та гроші нью-йоркської еліти. Анна Сорокіна-Делві стала відома усьому світу як дівчина, яка зуміла обвести навколо пальця всю нью-йоркську еліту. Щоправда, зрештою її спіймали, але її історія має цікаве продовження…

Аліса в Прикордонні

Аліса в Прикордонні – популярна підліткова драма. Вона розповідає історію недолугого геймера і двох його друзів. Вони всі потрапляють у паралельний світ і змушені брати участь у жорстоких іграх заради виживання.