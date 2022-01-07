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Електронні біти у стилі 80-х: The Weeknd випустив альбом Dawn FM

7 Січня 2022, 10:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
The Weeknd
Джерело: Getty Images

Канадський співак та автор пісень The Weeknd (справжнє ім’я – Абель Тесфайє) презентував свій новий альбом, який отримав назву Dawn FM.

У трек-лист платівки увійшло 16 композицій. Над новим альбомом виконавця працювали Lil Wayne, Tyler, The Creator, композитор Квінсі Джонс та актор Джим Керрі. Голос останнього звучить у проморолику до Dawn FM.

– Ви слухаєте 103,5 Dawn FM. Ви були в темряві надто довго. Настав час вийти на світ і прийняти свою долю з розкритими обіймами, – каже Керрі.

На обкладинці альбому The Weeknd представлений в образі старого – зі зморшками та сивиною.

Шанувальники The Weeknd оцінили його нове творіння та залишили безліч позитивних коментарів про альбом.

  • Це неймовірно… Більше нічого сказати.
  • Цей хлопець легенда!
  • Відчувається, що ти вклав у нього серце.
  • Ця людина буквально не може зробити щось менше, ніж велике. Я люблю слухати все, що він робить.
  • Біт, електроніка 80-х і твій вокал. Що може бути краще?
  • Цей альбом приголомшливий.
  • Мені подобаються електронні біти у стилі ретро 80-х, які The Weekend використали для цього альбому. – Пишуть у коментарях під треками.

Нагадаємо, що попередній альбом The Weeknd After Hours вийшов у березні 2020 року. Багато треків з якого стали хітами та тривалий час займали перші місця у чартах.

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Теги
The Weeknd , Музичний альбом , прем’єра
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