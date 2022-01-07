Канадський співак та автор пісень The Weeknd (справжнє ім’я – Абель Тесфайє) презентував свій новий альбом, який отримав назву Dawn FM.

У трек-лист платівки увійшло 16 композицій. Над новим альбомом виконавця працювали Lil Wayne, Tyler, The Creator, композитор Квінсі Джонс та актор Джим Керрі. Голос останнього звучить у проморолику до Dawn FM.

– Ви слухаєте 103,5 Dawn FM. Ви були в темряві надто довго. Настав час вийти на світ і прийняти свою долю з розкритими обіймами, – каже Керрі.

На обкладинці альбому The Weeknd представлений в образі старого – зі зморшками та сивиною.

Шанувальники The Weeknd оцінили його нове творіння та залишили безліч позитивних коментарів про альбом.

Це неймовірно… Більше нічого сказати.

Цей хлопець легенда!

Відчувається, що ти вклав у нього серце.

Ця людина буквально не може зробити щось менше, ніж велике. Я люблю слухати все, що він робить.

Біт, електроніка 80-х і твій вокал. Що може бути краще?

Цей альбом приголомшливий.

Мені подобаються електронні біти у стилі ретро 80-х, які The Weekend використали для цього альбому. – Пишуть у коментарях під треками.

Нагадаємо, що попередній альбом The Weeknd After Hours вийшов у березні 2020 року. Багато треків з якого стали хітами та тривалий час займали перші місця у чартах.