Канадский певец и автор песен The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе) презентовал свой новый альбом, который получил название Dawn FM.

В трек-лист пластинки вошло 16 композиций. Над новым альбомом исполнителя работали Lil Wayne, Tyler, The Creator, композитор Куинси Джонс и актер Джим Керри. Голос последнего звучит в проморолике к Dawn FM.

— Вы слушаете 103,5 Dawn FM. Вы были во мраке слишком долго. Пришло время выйти на свет и принять свою судьбу с распростертыми объятиями, — говорит Керри.

На обложке альбома The Weeknd представ в образе старика — с морщинами и сединой.

Поклонники The Weeknd оценили его новое творение и оставили множество положительных комментариев об альбоме.

Это невероятно… Больше нечего сказать.

Этот парень легенда!

Чувствуется, что ты вложил в него сердце.

Этот человек буквально не может сделать что-то меньшее, чем великое. Я люблю слушать все, что он делает.

Бит, электроника 80-х и твой вокал. Что может быть лучше?

Этот альбом потрясающий.

Мне нравятся электронные биты в стиле ретро 80-х, которые The Weekend использовали для этого альбома. — Пишут в комментариях под треками.

Напомним, что предыдущий альбом The Weeknd After Hours вышел в марте 2020 года. Многие треки из которого стали хитами и продолжительное время занимали лидирующие места в чартах.