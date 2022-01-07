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Электронные биты в стиле 80-х: The Weeknd выпустил альбом Dawn FM

7 января 2022, 10:51
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
The Weeknd
Источник: Getty Images

Канадский певец и автор песен The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе) презентовал свой новый альбом, который получил название Dawn FM.

В трек-лист пластинки вошло 16 композиций. Над новым альбомом исполнителя работали Lil Wayne, Tyler, The Creator, композитор Куинси Джонс и актер Джим Керри. Голос последнего звучит в проморолике к Dawn FM. 

— Вы слушаете 103,5 Dawn FM. Вы были во мраке слишком долго. Пришло время выйти на свет и принять свою судьбу с распростертыми объятиями, — говорит Керри.

На обложке альбома The Weeknd представ в образе старика — с морщинами и сединой.

Поклонники The Weeknd оценили его новое творение и оставили множество положительных комментариев об альбоме.

  • Это невероятно… Больше нечего сказать.
  • Этот парень легенда!
  • Чувствуется, что ты вложил в него сердце.
  • Этот человек буквально не может сделать что-то меньшее, чем великое. Я люблю слушать все, что он делает. 
  • Бит, электроника 80-х и твой вокал. Что может быть лучше?
  • Этот альбом потрясающий.
  • Мне нравятся электронные биты в стиле ретро 80-х, которые The Weekend использовали для этого альбома. — Пишут в комментариях под треками.

Напомним, что предыдущий альбом The Weeknd After Hours вышел в марте 2020 года. Многие треки из которого стали хитами и продолжительное время занимали лидирующие места в чартах.

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Теги
The Weeknd , Музичний альбом , прем’єра
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