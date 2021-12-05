Український актор, зірка шоу Танці з зірками Олексій Суровцев розлучився зі своєю подругою Анною Скворцовою.

Олексій оголосив про розрив з Анною – призеркою чемпіонатів Європи та світу з фітнесу та бодібілдингу в Instagram.

Зірка серіалу Слід опублікував фото із екс-коханою та романтично попрощався із нею, написавши декілька рядків.

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Він також назвав причину розлучення.

– Дякую тобі за все. За те, що піклувалася, кохала. За те, що божеволіли разом. Але ми так і не навчилися дивитися в одному напрямку, а дивилися одне на одного. Не навчилися розуміти і підтримувати… Екстремальні американські гірки закінчилися, бо один з нас не зміг цього витримати і захотів зійти. Будь щаслива. Від душі… – написав Олексій.

Також актор попросив шанувальників не ставити зайвих “дурних запитань”.

Користувачі відреагували на повідомлення, зазначивши, що Суровцев дуже мудро завершив стосунки.

Реакція користувачів на розлучення актора

Шанувальники Суровцева підтримали його та підбадьорили в соцмережі.

Це так мудро, і красиво. Щоб всі вміли так завершувати стосунки!

Олексію, щастя тобі! Попереду найцікавіше

Дуже шкода. Ви розкішна пара. Успіхів вам у житті

Читати подібне – і тяжко, і приємно: тяжко – бо розставання – це завжди нелегко, емоційно, напружено. А приємно – бо лише мудрий і гідний чоловік може так щиро подякувати жінці і відпустити її…

Судячи зі сторіс Суровцева, він вже переїхав з оселі, де жив з Анною.

Джерело: Олексій Суровцев

Фото: СТБ