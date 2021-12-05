Украинский актер, звезда шоу Танцы со звездами Алексей Суровцев расстался со своей подругой Анной Скворцовой.

Алексей в Instagram объявил о разрыве с Анной – призером чемпионатов Европы и мира по фитнесу и бодибилдингу.

Звезда сериала След опубликовал фото с экс-возлюбленной и романтично попрощался с ней, написав несколько строк.

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Он также назвал причину развода.

– Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать… Экстремальные американские горки закончились, потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти. Будь счастлива. От души… – написал Алексей.

Также актер попросил поклонников не задавать лишних “глупых вопросов”.

Пользователи отреагировали на сообщение, отметив, что Суровцев очень мудро завершил отношения.

Реакция пользователей на развод актера

Поклонники Суровцева поддержали его и подбодрили в соцсети.

Это так мудро и красиво. Чтобы все умели так заканчивать отношения!

Алексей, счастья тебе! Впереди самое интересное.

Очень жалко. Вы роскошная пара. Удачи вам в жизни.

Читать подобное – и тяжело, и приятно: тяжело – ибо расставание – это всегда нелегко, эмоционально, напряженно. А приятно — потому что только мудрый и достойный мужчина может так искренне поблагодарить женщину и отпустить ее…

Судя по сторис Суровцева, он уже переехал из общей с Анной квартиры.

Источник: Алексей Суровцев

Фото: СТБ