Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова повідомила про повернення в моделінг.

Ексдружина Кличка знову стала моделлю

На особистій сторінці в Instagram 49-річна Наталія Єгорова опублікувала фото, на якому позує у відвертій сукні з оголеною спиною. Вона повідомила, що уклала контракт із агентством MGM Models.

За словами Єгорової, раніше вона не могла приділяти час моделінгу, бо виховувала дітей. А зараз вона щаслива повернутися до улюбленої справи.

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Наталія переконана, що ніколи не пізно починати щось нове, і успіху можна досягти у будь-якому віці.

– Жінки прекрасні в будь-якому віці. Доросла жінка випромінює багато довіри і є справжньою. Я люблю свій вік. Очі дорослої жінки можуть розповідати історії, в них можна прочитати мудрість і життєвий досвід. Модельний бізнес добре поєднується з моїм новим життям і моїм новим “я”, і це – мій подарунок собі на день народження, – написала Єгорова.

Що відомо про Наталію Єгорову

Наталія Єгорова родом з міста Бровари, що на Київщині. У 1996 році вона вийшла заміж за Віталія Кличка, пара перебувала у шлюбі протягом 25 років. Про їхнє розлучення стало відомо у серпні 2022 року.

Ексзакохані мають трьох спільних дітей – доньку Єлизавету-Вікторію та синів Єгора-Даніеля та Максима.

Зараз Наталія проживає разом з дітьми у Німеччині. Єгорова займалась гімнастикою, моделінгом, а також будувала музичну кар’єру.

Фото: Наталія Єгорова