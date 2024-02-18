Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова сообщила о возвращении в моделинг.

Экс-супруга Кличко снова стала моделью

На личной странице в Instagram 49-летняя Наталья Егорова опубликовала фото, на котором позирует в откровенном платье с обнаженной спиной. Она сообщила, что заключила контракт с агентством MGM Models.

По словам Егоровой, раньше она не могла уделять время моделингу, так как воспитывала детей. А сейчас она счастлива вернуться к любимому делу.

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Наталья убеждена, что никогда не поздно начинать что-то новое, и успеха можно достичь в любом возрасте.

— Женщины прекрасны в любом возрасте. Взрослая женщина излучает много доверия и является настоящей. Я люблю свой возраст. Глаза взрослой женщины могут рассказывать истории, в них можно прочитать мудрость и жизненный опыт. Модельный бизнес хорошо сочетается с моей новой жизнью и моим новым “я”, и это — мой подарок себе на день рождения, — написала Егорова.

Что известно о Наталье Егоровой

Наталья Егорова родом из города Бровары Киевской области. В 1996 году она вышла замуж за Виталия Кличко, пара состояла в браке в течение 25 лет. Об их разводе стало известно в августе 2022 года.

У экс-возлюбленных трое общих детей — дочь Елизавета-Виктория и сыновья Егор-Даниэль и Максим.

Сейчас Наталья проживает вместе с детьми в Германии. Егорова занималась гимнастикой, моделингом, а также строила музыкальную карьеру.

Фото: Наталия Егорова