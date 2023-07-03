Ексдружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова показала фото їхнього сина-випускника – 18-річного Максима. Також на кадрах засвітився і старший спадкоємець колишніх коханих – 23-річний Єгор-Даніель.

В Instagram-stories Наталія повідомила, що Максим успішно закінчив школу, чим вона дуже пишається. Навчався він у Німеччині, де вони і проживають. Варто зазначити, що хлопець набагато вищий за свою маму і схожий на батька.

Також на випускний Максима приїхав його старший брат Єгор-Даніель. Він теж нижчий за брата на зріст.

Віталій Кличко та Наталія Єгорова одружилися 1996 року. Крім двох синів, у них також є 20-річна донька Єлизавета-Вікторія.

Про розлучення подружжя стало відомо у 2022 році. В одному з інтерв’ю Віталій розповів, що причиною тому стала відстань, адже Єгорова довгий час уже живе в Німеччині.

Фото: Наталія Єгорова