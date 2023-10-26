Колишній чоловік зрадниці Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу вперше прокоментував чутки про розлучення з другою дружиною.

В Instagram-stories Мурат попросив поважати його особисті кордони, зазначивши, що останнім часом отримує багато запитань із цього приводу.

– Я ніколи не обговорював і не маю наміру обговорювати своє особисте життя! Я завжди обирав мовчання і зараз обираю мовчати. Я не людина шоу-бізнесу або соцмереж. Я проста і справжня людина. Це не означає, що я ангел, я просто людина. Прошу не обговорювати мене і мою сім’ю, – написав Налчаджиоглу.

Тож чоловік не підтвердив розлучення з візажистом Лілією Реус, але й не спростував його.

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Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу розійшовся з новою дружиною. Такі висновки з’явилися після того, як Лілія видалила з профілю всі фото з бізнесменом, відписалася від нього, а також прибрала згадку про те, що вона його дружина.

У самого Мурата також зникли знімки з Реус, проте не всі. Сімейний стан Налчаджиоглу теж видалив. Варто зазначити, що пара зіграла весілля лише в червні цього року.

Фото: Мурат Налчаджиоглу