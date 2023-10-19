У стосунках турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу з дружиною, візажистом Лілією Реус настала чорна смуга. Такий висновок можна зробити з соцмереж подружжя, адже вони видалили спільні фото.

В Instagram Мурата зараз можна побачити тільки кілька весільних фото з Лілією і давні знімки – нові спільні зникли. Зі свого боку Реус видалила абсолютно всі кадри з ексчоловіком зрадниці Ані Лорак.

Також у шапці профілю у візажиста було зазначено, що Мурат – її чоловік, зараз ця інформація відсутня. Ба більше, Лілія навіть відписалася від Налчаджиоглу.

Зараз дивляться

Сам Мурат продовжує стежити за профілем Реус, також у нього зберігся статус, що вона його дружина. Наразі, судячи з фото, бізнесмен на батьківщині в Туреччині, звідки він виставляв відео з лікарні. Лілія ж в Україні.

Що саме між ними відбувається – невідомо. Можливо, у стосунках подружжя криза, розбіжності, а може, взагалі усе нормально і почищені одне від одного акаунти нічого не значать.

Саме подружжя нічого з цього приводу не говорить.

Мурат і Лілія разом три роки. У червні 2023 року вони зіграли весілля і вирушили на медовий місяць до Туреччини. Там до них приєдналася донька Мурата від Ані Лорак – Софія. Варто зазначити, що Реус теж має дитину від минулих стосунків. Спадкоємиці добре прийняли одна одну.

Після медового місяця молодята повернулися в Україну. На відміну від ексдружини, яка продалася РФ, Мурат підтримує нашу країну.

Фото: Мурат Налчаджиоглу