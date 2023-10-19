В отношениях турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу с супругой, визажистом Лилией Реус наступила черная полоса. Такой вывод можно сделать по соцсетям супругов, ведь они удалили общие фото.

В Instagram Мурата сейчас можно увидеть только несколько свадебных фото с Лилией и давние снимки — новые общие исчезли. В свою очередь Реус удалила абсолютно все кадры с экс-супругом предательницы Ани Лорак.

Также в шапке профиля у визажиста было указано, что Мурат ее супруг, сейчас данная информация отсутствует. Более того, Лилия даже отписалась от Налчаджиоглу.

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Сам Мурат продолжает следить за профилем Реус, также у него сохранился статус, что она его жена. Сейчас, судя по фото, бизнесмен на родине в Турции, откуда он выставлял видео с больницы. Лилия же в Украине.

Что именно между ними происходит — неизвестно. Возможно, в отношениях супругов кризис, разногласия, а может и вовсе все нормально и почищенные друг от друга аккаунты ничего не значат.

Сами супруги ничего по этому поводу не говорят.

Мурат и Лилия вместе три года. В июне 2023 они сыграли свадьбу и отправились на медовый месяц в Турцию. Там к ним присоединилась дочь Мурата от Ани Лорак — София. Стоит отметить, что у Реус тоже есть ребенок от прошлых отношений. Наследники хорошо приняли друг друга.

После медового месяца молодожены вернулись в Украину. В отличии от экс-супруги, которая продалась РФ, Мурат поддерживает нашу страну.

Фото: Мурат Налчаджиоглу