Економія майже 8 тис. грн: телеведучий Петро Дем’янчук змінив авто на велосипед

Вже два місяці, як ведучий Фактів на ICTV Петро Дем’янчук відмовився від авто та громадського транспорту і дістається на ефіри велосипедом.

У переході на байк бачить самі плюси: це фізкультура для здоров’я, незалежність від метро, яке зупиняється на окремих станціях під час повітряної тривоги, і найголовніше – заощадження пального для війська у час дефіциту.

– Ми економимо бензин на каналі, тобто мені не треба з роботи їздити і просити машину для цього. Так, це економія бензину для Збройних сил, їм він зараз потрібніший. Я приблизно рахував, що за два місяці використав би 200 літрів бензину, це майже 8 тис. грн. Та це за умови, що зараз довелося б постояти не одну годину у черзі на АЗС.

У перші ж дні військового вторгнення РФ ведучий взявся за велосипед. Не біда, що востаннє сідав на нього понад 30 років тому. Згадав швидко, тільки-но раз пройшовся пішки на роботу з лівого берега столиці. Дорога тривала 5 годин, Петро ледь встиг до початку комендантської години. Але це були ще не всі курйози.

– На другий день користування байка у мене пробилося колесо на пів дороги. Попереду ще було 10 кілометрів. Не було виходу, як везти байк припіднявши, аби не роздерти шину. Це було набагато важче, ніж йти самому. Однак тепер у мене завжди з собою насос та елементарні ремонтні засоби.

Петро Дем’янчук настільки звик до двоколісного, що вже не уявляє пересувань без нього. Навіть коли просто збирається в магазин, завжди спадає на думку, що краще проїхатися, аніж йти пішки.

– До всього ж, це не мій велосипед, а сина. Коли я вивіз дружину з дитиною з Києва, байк лишився вдома. Я вже так звик до нього, що після повернення сину доведеться купувати новий. З цим вже не хочу розлучатися. От така зворотна спадковість у родині (жартує. – Ред.).

Тонус тіла довів, що фізкультура на двоколісному не минула безслідно. Жартує, що так вже накачав ноги, що копняками може ганяти москалів.

Додає: не варто чекати, коли пального на АЗС буде вдосталь, пересідати на альтернативний транспорт можна вже. Переваг значно більше, ніж незручностей.