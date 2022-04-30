Дефіцит пального в Україні продовжує пхати палиці в колеса нашим водіям. На деяких АЗС утворюються кілометрові черги – і це заради 10 л.

Директор ВАТ Консалтингова група А-95 Сергій Куюн розповів, скільки ще триватиме дефіцит та наскільки може підвищитись ціна.

– Проблеми з АЗС не будуть вирішені в найкоротші терміни – це дуже складна ситуація, яка виникла не за один день, а накопичувалася з початку квітня. Ми знали про виникнення проблеми в майбутньому, але не всі зробили кроки для того, щоб запобігти дефіциту, – розповів Сергій.

Експерт також сподівається, що проблему вирішать вже до кінця травня і з червня ринок почне задовольняти паливний попит. На щастя, цінових спекуляцій на тлі дефіциту не буде, і ось чому.

– Ціни на пальне вже як рік регулюються владою. Проте вартість зростатиме. Одна з причин зростання світового ринку. За квітень ціни на пальне зросли на понад 10%. Зміни в ціні українці відчують на початку травня – варто очікувати на подорожчання на 2 грн за літр. Друга причина – сьогодні Кабмін відкоригував формулу розрахунку граничної ціни на нафтопродукти, наголосивши на логістиці. Зміни дозволять більшості компаній закуповувати пальне в Європі, – додав Куюн.

Глава акціонерного товариства вважає, що на початку травня бензин коштуватиме близько 40 грн/л, а дизель – 44-45 грн/л.