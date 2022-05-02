Экономия почти 8 тыс. грн: телеведущий Петр Демьянчук сменил авто на велосипед

Уже два месяца, как телеведущий Фактов на ICTV Петр Демьянчук отказался от автомобиля и общественного транспорта и добирается на прямые эфиры на велосипеде.

В переходе на байк видит одни плюсы: это физкультура для здоровья, независимость от метро, которое может остановиться во время воздушной тревоги на отдельных станциях. И самое главное — экономия топлива для войск во времена его дефицита.

— Мы экономим бензин на канале, то есть мне не надо просить машину, чтобы ездить с работы. Да, это экономия для Вооруженных сил, им сейчас топливо нужнее. Я приблизительно считал, что за два месяца использовал бы 200 литров бензина, это почти 8 тыс. грн. И это при условии, что сейчас я б часами стоял в очереди на АЗС.

С первых дней полномасштабного военного вторжения РФ ведущий взялся за велосипед. Ничего, что в последний раз садился на него более 30 лет назад. Вспомнил быстро, стоило один раз пройтись пешком на работу с левого берега столицы. Дорога длилась около 5 часов. Петр еле успел до начала комендантского часа. Но это были еще не все курьезы.

— На второй день использования байка у меня пробилось колесо на полпути. До работы было еще более 10 километров. Не оставалось выбора, как везти байк приподняв, чтоб не разодрать шину. Это было намного труднее, чем идти самому. Однако сейчас у меня всегда с собой насос и элементарные ремонтные средства.

Петр Демьянчук настолько привык к двухколесному, что уже не представляет передвижений по городу без него. Даже когда речь идет о походе в магазин, побеждает мысль “лучше проехаться”, чем идти пешком.

— К слову, это не мой велосипед, а сына. Когда я вывез жену с ребенком из Киева, байк остался дома. Я уже настолько привык к нему, что по приезду сыну придется покупать новый. С этим уже не хочу расставаться. Вот такая обратная наследственность в семье (смеется. — Ред.).

Тонус тела доказал: физкультура на двухколесном не прошла бесследно. Шутит, что так накачал ноги, что уже может гонять москалей копняками.

Добавляет: не стоит ждать, когда топлива на АЗС будет достаточно, пересаживаться на альтернативный транспорт можна уже. Преимуществ значительно больше, чем неудобств.