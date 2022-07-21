Ефір має виконувати функцію стабілізації: Карп’як висловився проти емоційних випалів колег на ТБ

Ведучий програми Свобода слова на ICTV та марафону Єдині новини Вадим Карп’як дорікнув колегам за емоційні висловлювання в ефірі, що останнім часом дедалы частіше можна почути на телебаченні.

– Ваші колеги дозволяють собі вербально зірватися і пройтися по тій чи іншій зірці. Або ж у прямому ефірі послати на три букви. І ти сидиш шокований: невже я справді дивлюся новини? – відзначила Марія Єфросиніна у розмові з Вадимом для нового випуску Екзамен. Нова реальність.

Таку поведінку Вадим Карп’як назвав непрофесійною. На думку ведучого, в умовах російської збройної агресії надмірна емоційність на телебаченні розхитує психоемоційний стан українців та, на додачу, розпалює ворожнечу і стає пропагандою ненависті.

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