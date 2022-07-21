Ефір має виконувати функцію стабілізації: Карп’як висловився проти емоційних випалів колег на ТБ

Ведучий програми Свобода слова на ICTV та марафону Єдині новини Вадим Карп’як дорікнув колегам за емоційні висловлювання в ефірі, що останнім часом дедалы частіше можна почути на телебаченні.
– Ваші колеги дозволяють собі вербально зірватися і пройтися по тій чи іншій зірці. Або ж у прямому ефірі послати на три букви. І ти сидиш шокований: невже я справді дивлюся новини? – відзначила Марія Єфросиніна у розмові з Вадимом для нового випуску Екзамен. Нова реальність.
Таку поведінку Вадим Карп’як назвав непрофесійною. На думку ведучого, в умовах російської збройної агресії надмірна емоційність на телебаченні розхитує психоемоційний стан українців та, на додачу, розпалює ворожнечу і стає пропагандою ненависті.
– У чому полягало моє надзавдання у березні. В тому, щоб не потрапити у пастку емоційності. Люди надзвичайно емоційні були – і якщо ти сам емоційний, а з екрана тобі ще й подвоюють це – це погано. Ефір має виконувати функцію стабілізації – коли людина бачить точку, за яку можна заякоритися. Ага, отут спокійно – новини подано спокійно з усвідомленням того, що відбувається. Без надмірної емоційності, що все пропало, або навпаки, ми всіх перемогли. Бо ці емоційні гойдалки від зради до перемоги дуже розносять, – розповів Вадим.