Эфир должен выполнять функцию стабилизации: Карпьяк высказался против эмоциональных реплик коллег на ТВ

Ведущий программы Свобода слова на ICTV и марафона Єдині новини Вадим Карпьяк упрекнул коллег за эмоциональные выражения в эфире, которые в последнее время все чаще можно услышать на телевидении.
– Ваши коллеги позволяют себе вербально сорваться и пройтись по той или иной звезде. Или в прямом эфире послать на три буквы. И ты сидишь в шоке: неужели я действительно смотрю новости? – отметила Мария Ефросинина в разговоре с Вадимом для нового выпуска Экзамен. Новая действительность.
Такое поведение Вадим Карпьяк назвал непрофессиональным. По мнению ведущего, в условиях российской вооруженной агрессии чрезмерная эмоциональность на телевидении расшатывает психоэмоциональное состояние украинцев и вдобавок разжигает рознь и становится пропагандой ненависти.
— В чем заключалась моя сверхзадача в марте. В том, чтобы не попасть в ловушку эмоциональности. Люди чрезвычайно эмоциональными были – и если ты сам эмоционален, а с экрана тебе еще и удваивают это – это плохо. Эфир должен выполнять функцию стабилизации – когда человек видит точку, за которую можно заякориться. Ага, здесь спокойно – новости поданы спокойно с осознанием того, что происходит. Без чрезмерной эмоциональности – все пропало, или наоборот, мы всех победили. Потому что эти эмоциональные качели от зрады к победе очень разносят, – рассказал Вадим.