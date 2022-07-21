Эфир должен выполнять функцию стабилизации: Карпьяк высказался против эмоциональных реплик коллег на ТВ

Ведущий программы Свобода слова на ICTV и марафона Єдині новини Вадим Карпьяк упрекнул коллег за эмоциональные выражения в эфире, которые в последнее время все чаще можно услышать на телевидении.

– Ваши коллеги позволяют себе вербально сорваться и пройтись по той или иной звезде. Или в прямом эфире послать на три буквы. И ты сидишь в шоке: неужели я действительно смотрю новости? – отметила Мария Ефросинина в разговоре с Вадимом для нового выпуска Экзамен. Новая действительность.

Такое поведение Вадим Карпьяк назвал непрофессиональным. По мнению ведущего, в условиях российской вооруженной агрессии чрезмерная эмоциональность на телевидении расшатывает психоэмоциональное состояние украинцев и вдобавок разжигает рознь и становится пропагандой ненависти.

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