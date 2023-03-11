93-річного американського актора Джина Гекмена помітили на заправці в Санта-Фе, коли він купував каву.

Фото Джина Гекмена з’явилися в газеті The Sun і миттєво облетіли мережу. Актор мав непоганий вигляд і сам перебував за кермом машини.

Дворазовий володар премії Оскар перестав зніматися в кіно у 2004 році через проблеми з серцем. Відтоді Джин Гекмен веде самітницький спосіб життя і рідко з’являється на публіці. Актор оселився зі своєю дружиною на ранчо в штаті Нью-Мексико і на пенсії зайнявся написанням романів.

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Джин Гекмен запам’ятався ролями в блокбастерах Французький зв’язковий, Розмова, Супермен, Міссісіпі у вогні, Непрощений, Багряний приплив, Родина Тенненбаум і т.д.

Актор п’ять разів був номінований на Оскар і отримав дві статуетки – за найкращу чоловічу роль (Французький зв’язковий, 1972) і за найкращу чоловічу роль другого плану (Непрощений, 1993). Гекмена неодноразово номінували на Золотий глобус і BAFTA.