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Джина Гекмена вперше за два роки помітили на публіці – який вигляд зараз має актор

11 Березня 2023, 11:59
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Джин Гекмен
Джерело: Getty Images

93-річного американського актора Джина Гекмена помітили на заправці в Санта-Фе, коли він купував каву.

Фото Джина Гекмена з’явилися в газеті The Sun і миттєво облетіли мережу. Актор мав непоганий вигляд і сам перебував за кермом машини.

Дворазовий володар премії Оскар перестав зніматися в кіно у 2004 році через проблеми з серцем. Відтоді Джин Гекмен веде самітницький спосіб життя і рідко з’являється на публіці. Актор оселився зі своєю дружиною на ранчо в штаті Нью-Мексико і на пенсії зайнявся написанням романів.

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Джин Гекмен запам’ятався ролями в блокбастерах Французький зв’язковий, Розмова, Супермен, Міссісіпі у вогні, Непрощений, Багряний приплив, Родина Тенненбаум і т.д.

Актор п’ять разів був номінований на Оскар і отримав дві статуетки – за найкращу чоловічу роль (Французький зв’язковий, 1972) і за найкращу чоловічу роль другого плану (Непрощений, 1993). Гекмена неодноразово номінували на Золотий глобус і BAFTA.

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Джерело
The Sun
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Джин Гекмен
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