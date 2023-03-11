93-летнего американского актера Джина Хэкмена заметили на заправке в Санта-Фе, когда он покупал кофе.

Фото Джина Хэкмена появились в газете The Sun и мгновенно облетели сеть. Актер выглядел неплохо и сам находился за рулем машины.

Двукратный обладатель премии Оскар перестал сниматься в кино в 2004 году из-за проблем с сердцем. С тех пор Джин Хэкмен ведет затворнический образ жизни и редко появляется на публике. Актер поселился со своей супругой на ранчо в штате Нью-Мексико и на пенсии занялся написанием романов.

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Джин Хэкмен запомнился ролями в блокбастерах Французский связной, Разговор, Супермен, Миссисипи в огне, Непрощенный, Багровый прилив, Семейка Тенненбаум и тд.

Актер пять раз был номинирован на Оскар и получил две статуэтки — за лучшую мужскую роль (Французский связной, 1972) и за лучшую мужскую роль второго плана (Непрощенный, 1993). Хэкмена неоднократно номинировали на Золотой глобус и BAFTA.