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Персони

Це розбило мені серце: Шерон Стоун втратила опіку над сином через сцену в Основному інстинкті

9 Березня 2023, 15:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шерон Стоун
Джерело: Depositphotos

Американська акторка Шерон Стоун зізналася, що втратила опіку над сином через сцену у фільмі Основний інстинкт під час судового процесу з колишнім чоловіком.

За словами зірки, суддя в її справі про розлучення 2004 року запитав чотирирічного хлопчика, чи знав він, що його мати знімається в еротичному фільмі.

– Я втратив опіку над своєю дитиною… Очевидне зловживання з боку системи, оскільки чомусь вважалося, що можна судити про те, яким батьком є людина, за тим, у яких фільмах вона знімається, – сказала Шерон.

Стоун наголосила, що в ті часи її роль стала певним викликом, проте зараз вона нешкідлива, оскільки в кіно і на телебаченні дедалі частіше зображують сцени інтимного характеру.

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– Люди ходять взагалі голими по звичайному телебаченню, і ви бачили, мабуть, 16 частку секунди мого можливого оголення – і я втратила опіку над своєю дитиною. Ви жартуєте? – наголосила актриса.

За її словами, рішення судді сприяло тому, що наприкінці того ж року її госпіталізували з проблемами із серцем.

– Це буквально розбило мені серце. Я опинилася в клініці. У мене діагностували додаткові серцеві скорочення у верхній і нижній камерах мого серця, – зазначила Стоун.

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Джерело
The Guardian
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Шерон Стоун
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