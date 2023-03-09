Американська акторка Шерон Стоун зізналася, що втратила опіку над сином через сцену у фільмі Основний інстинкт під час судового процесу з колишнім чоловіком.

За словами зірки, суддя в її справі про розлучення 2004 року запитав чотирирічного хлопчика, чи знав він, що його мати знімається в еротичному фільмі.

– Я втратив опіку над своєю дитиною… Очевидне зловживання з боку системи, оскільки чомусь вважалося, що можна судити про те, яким батьком є людина, за тим, у яких фільмах вона знімається, – сказала Шерон.

Стоун наголосила, що в ті часи її роль стала певним викликом, проте зараз вона нешкідлива, оскільки в кіно і на телебаченні дедалі частіше зображують сцени інтимного характеру.

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– Люди ходять взагалі голими по звичайному телебаченню, і ви бачили, мабуть, 16 частку секунди мого можливого оголення – і я втратила опіку над своєю дитиною. Ви жартуєте? – наголосила актриса.

За її словами, рішення судді сприяло тому, що наприкінці того ж року її госпіталізували з проблемами із серцем.