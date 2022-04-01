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Джим Керрі заявив про завершення кар’єри

1 Квітня 2022, 10:48
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джим Керрі заявив про завершення кар’єри
Джерело: Depositphotos

Відомий актор Джим Керрі завершує кар’єру у кіно. Він заявив, що зробив достатньо за багаторічну працю в індустрії.

Про це повідомим актор в останньому інтерв’ю Access Hollywood.

– Я йду на пенсію, і говорю це досить серйозно, – заявив Джим.

Проте 60-річний Керрі не сказав, що двері назавжди зачинені для інших проєктів.

– Якщо ангели принесуть якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, і він буде дуже важливим для людей, я можу взяти в цьому участь, – заявив актор.

Він додав, що йому подобається його спокійне життя, і саме час попрощатися зі зйомками у кіно.

– З мене досить. Я зробив досить. Мені достатньо, – додав Керрі.

Джим мав одну з найуспішніших комедійних кар’єр в історії, починаючи зі стендап-концертів і закінчуючи зніманнями в культових фільмах – Брюс Всемогутній, Маска, та Ейс Вентура.

Нагадаємо, що ще один всесвітньо відомий актор заявив про кінець роботі в індустрії кіно. Брюс Вілліс завершує акторську кар’єру за станом здоров’я – у зірки бойовиків діагностували афазію. Старша донька Брюса заявила, що для нього зараз дуже важливою є підтримка шанувальників у цей нелегкий період.

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Джерело
Hollywood Life
Теги
Джим Керрі
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