Джим Керри заявил о завершении карьеры

Известный актер Джим Керри завершает карьеру в кино. Он заявил, что сделал достаточно за свои многолетние труды в индустрии.

Об этом сообщил актер в последнем интервью Access Hollywood.

— Я ухожу на пенсию, и говорю это довольно серьезно, — заявил Джим.

Однако 60-летний Керри не сказал, что дверь навсегда закрыта для других проектов.

— Если ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и он будет очень важным для людей, я могу взять в этом участие, — заявил актер.

Он добавил, что ему нравится его спокойная жизнь, и самое время попрощаться со съемками в кино.

— С меня достаточно. Я сделал достаточно. Мне достаточно, — добавил Керри.

У Джима была одна из самых успешных комедийных карьер в истории, начиная со стендап-концертов и заканчивая съемках в культовых фильмах — Брюс Всемогущий, Маска, и Эйс Вентура.

Напомним, что еще один всемирно известный актер заявил об уходе из индустрии кино. Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру по состоянию здоровья — у звезды боевиков диагностировали афазию. Старшая дочь Брюса заявила, что для него сейчас очень важна поддержка поклонников в этот нелегкий период.