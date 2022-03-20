Джуліанна Мур випускає шапки в кольорах українського прапора

Американська акторка Джуліанна Мур вирішила підтримати українців та анонсувала збір коштів.

Разом із дизайнером Алессандрою Бруніальті зірка вирішила випускати шапки кольору українського прапора. У своєму Instagram Джуліанна продемонструвала головний убір, а також повідомила, що всі кошти від продажів будуть направлені на допомогу Україні.

– Кошти від купівлі цієї шапки йдуть на рахунок Юнісеф Україна. Мій чудовий і талановитий друг зробив їх, і багато хто з вас уже придбав їх, але якщо ви ще не купили, це чудовий спосіб висловити свою підтримку народу Україні, – написала Джуліанна.

Наразі безліч всесвітньо відомих зірок намагається підтримати Україну не лише словами, а й допомогою. Хтось переказує кошти, а хтось гуманітарку.

Так, закликав допомагати українцям і Леонардо Ді Капріо. В Instagram він поділився контактами, як можна допомогти нашому народу, який постраждав від дій російських агресорів.