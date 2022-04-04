Американський співак Джон Ледженд присвятив пісню Україні на церемонії музичної премії Греммі. Музикант виступив у дуеті разом із українською співачкою Мікою Ньютон, а акомпанувала їм бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан.

Джон виконав пісню англійською мовою, тоді як Міка заспівала куплет українською мовою.

Наприкінці виступу до них приєдналася українська поетеса Любов Якимчук, яка зачитала англомовний вірш зі своєї збірки Абрикоси Донбасу – Молитва. У цей час на екранах транслювалися кадри українських біженців, які були змушені тікати зі своєї країни через повномасштабну війну, яку розв’язала Росія.

– Я написав Free після того, як тиждень дивився страшні кадри дикого, жорстокого вторгнення в Україну з боку режиму, якому немає жодного морального виправдання – немає права вбивати, підкорювати та полонити український народ, немає права примушувати мовчати волю людей у ​​демократичній країні. Я знаю, що не в змозі закінчити жодну з воєн піснею, але я повинен був написати цю пісню як мою молитву, мій внесок у хор голосів, які закликають до миру та свободи для всіх людей, – написав Джон в Instagram.

Виступ музикантів розпочався одразу після промови президента України Володимира Зеленського. Політик закликав усіх не мовчати та говорити правду про війну в своїх соцмережах та по телевізору.