Американский певец Джон Ледженд посвятил песню Украине на церемонии музыкальной премии Грэмми. Музыкант выступил в дуэте вместе с украинской певицей Микой Ньютон, а аккомпанировала им бандуристка из Одессы Сюзанна Иглидан.

Джон исполнил песню на английском языке, в то время как Мика спела куплет на украинском.

В конце выступления к ним присоединилась украинская поэтесса Любовь Якимчук, которая зачитала англоязычный стих из своего сборника Абрикосы Донбасса — Молитва. В это время на экранах транслировались кадры украинских беженцев, которые были вынуждены бежать со своей страны из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия.

— Я написал Free после того, как неделю смотрел жуткие кадры дикого, жестокого вторжения в Украину со стороны режима, которому нет никакого морального оправдания – нет права убивать, покорять и пленять украинский народ, нет права заставлять молчать волю людей в демократической стране. Я знаю, что не в состоянии закончить ни одну из войн песней, но я должен был написать эту песню как мою молитву, мой вклад в хор голосов, призывающих к миру и свободе для всех людей, — написал Джон в Instagram.

Выступление музыкантов началось сразу после речи президента Украины Владимира Зеленского. Политик призвал всех не молчать и говорить правду о войне в своих соцсетях и по телевизору.