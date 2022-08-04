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Джокер 2 з Гарлі Квін вийде 2024 року: названо дату прем’єри

4 Серпня 2022, 17:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джокер 2 з Гарлі Квін вийде 2024 року: названо дату прем’єри

Джокер із Хоакіном Феніксом отримав продовження. Картину Джокер: Божевілля на двох покажуть у кінотеатрах вже 4 жовтня 2024 року.

Warners Bros. анонсувала прем’єру на середину осені не просто так – компанія зібрала рекордні $96,2 млн під час виходу першого фільму Джокер у жовтні 2019 року. Тоді в США картина зуміла зібрати $335 млн, а також стала найкасовішим фільмом з рейтингом R за всю історію – $1,07 млрд.

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Перший Джокер отримав два Оскара: за найкращу чоловічу роль за Хоакіна Фенікса та за оригінальний саундтрек до фільму від композитора Хільдура Гуднадоттір. Фільм був номінований на 11 премій Оскар.

Зараз дивляться

Відомо, що майбутній фільм отримав назву Джокер: Божевілля на двох із посиланням на психічний розлад. Головні події розпочнуться у психіатричній лікарні Аркхем, куди він потрапив наприкінці першої частини. Виробництво картини розпочнеться вже у грудні 2022 року.

Раніше стало відомо, що Леді Гага хоче зіграти Гарлі Квін у сиквелі Джокера. Вона стане подружкою головного героя, і вони тероризуватимуть місто. Леді Гага вже працювала з Філліпсом — він зняв картину Зірка, що народилася, де співачка зіграла головну роль, за що й була номінована на Оскар.

Джерело
Deadline
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Фільм
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