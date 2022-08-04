Джокер із Хоакіном Феніксом отримав продовження. Картину Джокер: Божевілля на двох покажуть у кінотеатрах вже 4 жовтня 2024 року.
Warners Bros. анонсувала прем’єру на середину осені не просто так – компанія зібрала рекордні $96,2 млн під час виходу першого фільму Джокер у жовтні 2019 року. Тоді в США картина зуміла зібрати $335 млн, а також стала найкасовішим фільмом з рейтингом R за всю історію – $1,07 млрд.
Перший Джокер отримав два Оскара: за найкращу чоловічу роль за Хоакіна Фенікса та за оригінальний саундтрек до фільму від композитора Хільдура Гуднадоттір. Фільм був номінований на 11 премій Оскар.
Відомо, що майбутній фільм отримав назву Джокер: Божевілля на двох із посиланням на психічний розлад. Головні події розпочнуться у психіатричній лікарні Аркхем, куди він потрапив наприкінці першої частини. Виробництво картини розпочнеться вже у грудні 2022 року.
Раніше стало відомо, що Леді Гага хоче зіграти Гарлі Квін у сиквелі Джокера. Вона стане подружкою головного героя, і вони тероризуватимуть місто. Леді Гага вже працювала з Філліпсом — він зняв картину Зірка, що народилася, де співачка зіграла головну роль, за що й була номінована на Оскар.