Відома американська співачка Леді Гага хоче зіграти Гарлі Квінн у сиквелі Джокер. Знаменитість планує приєднатися до продовження культової картини, взявши на себе одну з головних ролей – для цього ведуться переговори з Warner Bros.

Інформація про появу у фільмі Гарлі Квінн з’явилася після публікації обкладинки сценарію від режисера Тодда Філліпса. Тоді стало відомо, що робоча назва картини – Безумство для двох.

Леді Гага вже працювала із Філліпсом – він зняв картину Народження зірки, де співачка зіграла головну роль, за що й була номінована на Оскар.

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У майбутньому фільмі Гага зіграє колишнього лікаря у психіатричній лікарні Аркхем, куди потрапляє Джокер. Передісторія появи персонажа поки що невідома – можливо, творці картини захочуть змін.

Для співачки можуть переробити і формат фільму – там можуть з’явитися елементи мюзиклу. Поки Джокер 2 існує лише на папері – роботу над картиною ще не розпочинали. Наразі Warner Bros. необхідно укласти угоду з актором Хоакіном Феніксом, який зіграє головного героя.

Вперше інформація про продовження Джокера з’явилася ще 2019 року – після успішного прокату першої частини Warner Bros. заявила про плани створити сиквел. Офіційно про роботу над картиною стало відомо лише 8 червня 2022 року, коли це підтвердив Тодд Філліпс.