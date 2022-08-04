Джокер с Хоакином Фениксом получил продолжение. Картину Джокер: Безумие на двоих покажут в кинотеатрах уже 4 октября 2024 года.

Warners Bros. анонсировала премьеру на средину осени не просто так — компания собрала рекордные $96,2 млн во время выхода первого фильма Джокер в октябре 2019 года. Тогда в США картина сумела собрать $335 млн, а также стала самым кассовым фильмом с рейтингом R за всю историю — $1,07 млрд.

Первый Джокер получил два Оскара: за лучшую мужскую роль за Хоакина Феникса и за оригинальный саундтрек к фильму от композитора Хильдур Гуднадоттир. Фильм был номинирован на 11 премий Оскар.

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Известно, что будущий фильм получил название Джокер: Безумие на двоих с отсылкой на психическое расстройство. Главные события начнутся в психбольнице Аркхем, куда он попал в конце первой части. Производство картины начнется уже в декабре 2022 года.

Ранее стало известно, что Леди Гага хочет сыграть Харли Квинн в сиквеле Джокера. Она станет подружкой главного героя, и они будут терорризировать город. Леди Гага уже работала с Филлипсом — он снял картину Звезда родилась, где певица сыграла главную роль, за что и была номинирована на Оскар.