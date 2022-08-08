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Джессіка Честейн відвідала кав’ярню у Києві

8 Серпня 2022, 19:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джессіка Честейн відвідала кав’ярню у Києві
Джерело: Depositphotos

Оскароносна акторка Джессіка Честейн сходила на каву до київської кав’ярні.

Про те, що зірка фільму Інтерстеллар побувала у столичному закладі, стало відомо із Facebook співзасновника One Love coffee Володимира Задираки. Заклад розташований у центрі столиці в PinchukArtCentre.

– Радісно та приємно від того, що така жіночна Джессіка Честейн завітала до нас у Київ. Підтримка світової спільноти – це просто космос, – написав Задирака.

Акторка постала в чорних штанах та сорочці в тон. Волосся зірка зібрала в низький хвіст, поклавши його на один бік.

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Користувачі мережі оцінили такий дружній жест від акторки.

  • Це дуже круто!
  • Тільки вчора дивився з нею фільм, а тепер вона у Києві!
  • Моя улюблена акторка.
  • Просто слів немає.
  • Пощастило! – пишуть у коментарях під фото.
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Нагадаємо, 7 серпня Джессіка Честейн приїхала до України. Вона побувала в дитячій лікарні Охматдит у Києві, зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та відвідала Ірпінь.

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