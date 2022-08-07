Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

У планах поїздка в Ірпінь і зустріч із президентом: Джесіка Честейн приїхала в Україну

7 Серпня 2022, 15:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У планах поїздка в Ірпінь і зустріч із президентом: Джесіка Честейн приїхала в Україну
Джерело: Getty Images

Голлівудська акторка та продюсер Джесіка Честейн приїхала до України. Зірка фільму Небезпечна гра Слоун відвідала Київ.

В українську столицю Джесіка приїхала потягом, що видно з відео, яке з’явилося в мережі. Вона побувала в дитячій лікарні Охматдит, де відвідала дітей з Херсона та Чернігова, які проходять там лікування.

Зараз дивляться

У планах у Честейна також поїздка до Ірпеня та зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і головою ОП Андрієм Єрмаком.

Зазначимо, що багато світових зірок від початку повномасштабної війни відвідали Україну. Так, наприклад, раніше побував у Гостомелі мільярдер Річард Бренсон.

Британський підприємець цікавився аеродромом ДП Антонов та можливостями його відновлення.

Читайте також:
У планах поїздка в Ірпінь і зустріч із президентом: Джесіка Честейн приїхала в УкраїнуНічого особливого: Анджеліна Джолі вирішила випити кави у Львові

Теги
актриса Війна в Україні Підтримка України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь