Голлівудська акторка та продюсер Джесіка Честейн приїхала до України. Зірка фільму Небезпечна гра Слоун відвідала Київ.

В українську столицю Джесіка приїхала потягом, що видно з відео, яке з’явилося в мережі. Вона побувала в дитячій лікарні Охматдит, де відвідала дітей з Херсона та Чернігова, які проходять там лікування.

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У планах у Честейна також поїздка до Ірпеня та зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і головою ОП Андрієм Єрмаком.

Зазначимо, що багато світових зірок від початку повномасштабної війни відвідали Україну. Так, наприклад, раніше побував у Гостомелі мільярдер Річард Бренсон.

Британський підприємець цікавився аеродромом ДП Антонов та можливостями його відновлення.