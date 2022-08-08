Джессика Честейн посетила кофейню в Киеве

Оскароносная актриса Джессика Честейн сходила на кофе в киевскую кофейню.

О том, что звезда фильма Интерстеллар побывала в столичном заведении, стало известно из Facebook соучредителя One Love coffee Владимира Задираки. Заведение расположено в центре столицы в PinchukArtCentre.

— Радостно и приятно от того, что такая женственная Джессика Честейн приехала к нам в Киев. Поддержка мирового сообщества – это просто космос, — написал Задирака.

Актриса предстала в черных брюках и рубашке в тон. Волосы звезда собрала в низкий хвост, уложив его на одну сторону.

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Пользователи сети оценили такой дружественный жест от актрисы.

Это очень круто!

Только вчера смотрел с ней фильм, а теперь она в Киеве!

Моя любимая актриса.

Просто слов нет.

Повезло! — пишут в комментариях под фото.

Напомним, 7 августа Джессика Честейн приехала в Украину. Она побывала в детской больнице Охматдет в Киеве, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетила Ирпень.