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Джессика Честейн посетила кофейню в Киеве

8 августа 2022, 19:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джессика Честейн посетила кофейню в Киеве
Источник: Depositphotos

Оскароносная актриса Джессика Честейн сходила на кофе в киевскую кофейню.

О том, что звезда фильма Интерстеллар побывала в столичном заведении, стало известно из Facebook соучредителя One Love coffee Владимира Задираки. Заведение расположено в центре столицы в PinchukArtCentre.

— Радостно и приятно от того, что такая женственная Джессика Честейн приехала к нам в Киев. Поддержка мирового сообщества – это просто космос, — написал Задирака.

Актриса предстала в черных брюках и рубашке в тон. Волосы звезда собрала в низкий хвост, уложив его на одну сторону.

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Пользователи сети оценили такой дружественный жест от актрисы.

  • Это очень круто!
  • Только вчера смотрел с ней фильм, а теперь она в Киеве!
  • Моя любимая актриса.
  • Просто слов нет.
  • Повезло! — пишут в комментариях под фото.
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Напомним, 7 августа Джессика Честейн приехала в Украину. Она побывала в детской больнице Охматдет в Киеве, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетила Ирпень.

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актриса Підтримка України
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