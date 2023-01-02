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Персони

Джереми Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая

2 января 2023, 10:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джереми Реннер
Источник: Depositphotos

Американский актер Джереми Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая. Во время расчистки снега с ним случился инцидент, из-за которого он получил серьезную травму.

Представитель актера сказал, что тот под присмотром и получает должный уход.

— Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии. Травмы он получил во время уборки снега в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями. Его семья с ним, он получает отличный уход, — сказал представитель звезды фильмов Marvel.

Хотя место инцидента не уточняется, Реннер уже несколько лет владеет домом в округе Ушо, штат Невада. В канун Нового года там был сильный снежный шторм.

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Источник
Variety
Теги
Marvel Актор
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