Дженнифер Лопес рассказала, что выступление вместе с Шакирой на Супербоуле 2020 года было худшей идеей в мире. Как оказалось, звезде не хотелось делить внимание со своей коллегой.

Об этом Лопес заявила в документальном фильме о карьере знаменитости, который выйдет на Netflix 14 июня. Картина уделяет особое внимание выступлению певицы во время перерыва на чемпионате по американскому футболу Супербоул в 2020 году — тогда Лопес и Шакира получили по 7 минут на исполнение своих хитов.

В фильме показана сцена, где Лопес планировала свою часть выступления вместе со своим музыкальным руководителем. Во время процесса Дженнифер заявила, что это худшая идея в мире, так как сразу две звезды будут хедлайнерами в перерыве между таймами.

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— У нас есть шесть чертовых минут. У нас мало времени, чтобы спеть хотя бы часть любой песни, — заявила певица.

О проблемном решении организаторов Супербоула заявил и бывший менеджер Лопес — Бенни Медина.

— Обычно во время финальной игры есть только один хедлайнер. Именно он должен создавать шоу, но если они захотели пригласить еще гостей, то это их выбор. Было оскорблением услышать, что нужны две латиноамериканки, чтобы выполнить работу, которую всегда делал один артист, — сказал Медина.

Тогда выступление Шакиры стало настоящим мемом — в один момент она развернулась к камерам и начала шевелить языком. Так певица показала всю энергию и силу, которую испытывала во время шоу.

Мировые звезды Мадонна и Леди Гага принимали участие в Супербоуле в 2012 и 2017 годах соответственно — для каждой из них было выделено по 13 минут выступления.