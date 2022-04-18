Голлівудська акторка Дженніфер Еністон зізналася, що страждає на сновидство і безсоння. Як виявилося, 53-річна знаменитість десятиліттями зазнає труднощів зі сном.

– Я думаю, це почалося десь у мої 30 чи навіть раніше. Однак у молодості ти не помічаєш наслідків поганого сну. Ця проблема впливає на ваш день, роботу, мозок та тіло, – заявила Еністон.

Зірка розповідала, що часто намагалася заснути, дивлячись на годинник. Однак це просто змушувало її зосередитись на тому, скільки часу минає і скільки годин сну їй не вистачає.

– І чим більше я турбуюся про це, тим важче мені заснути, – додала знаменитість.

Раніше Дженніфер навіть ходила уві сні, але їй вдалося позбутися цієї проблеми. Еністон відкладала похід до фахівця, вважаючи, що це питання для неї непріоритетне.

– Раніше це було останнім у списку, але ви не можете дотримуватися трьох стовпів здоров’я – дієти, фізичних вправ та сну, – якщо ви не можете по-справжньому займатися спортом і не можете правильно харчуватися через повністю збитий біологічний годинник, — розповіла акторка.

Втім, від сну зі своїми трьома собаками вона відмовлятися не готова, навіть якщо від цього залежить її самопочуття.