Голливудская актриса Дженнифер Энистон призналась, что страдает лунатизмом и бессонницей. Как оказалось, 53-летняя знаменитость десятилетиями испытывает трудности со сном.

— Я думаю, это началось где-то в мои 30 или даже раньше. Однако в молодости ты не замечаешь последствия плохого сна. Эта проблема влияет на ваш день, работу, мозг и тело, — заявила Энистон.

Звезда рассказывала, что часто пыталась заснуть, смотря на часы. Однако это просто заставляло ее сосредоточиться на том, сколько времени проходит и сколько часов сна ей не хватает.

— И чем больше я об этом беспокоюсь, тем труднее мне заснуть, — добавила знаменитость.

Раньше Дженнифер даже ходила во сне, но ей удалось избавиться от этой проблемы. Энистон откладывала поход к специалисту, считая, что этот вопрос для нее неприоритетный.

— Раньше это было последним в списке, но вы не можете соблюдать три столпа здоровья — диету, физические упражнения и сон, — если вы не можете по-настоящему заниматься спортом и не можете правильно питаться из-за полностью сбитых биологических часов, — рассказала актриса.

Впрочем, от сна со своими тремя собаками она отказываться не готова, даже если от этого зависит ее самочувствие.