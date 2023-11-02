Низка музикантів, письменників та акторів, які вже померли, продовжують “заробляти” гроші.

Продаж музичних альбомів, інтелектуальної власності, прослуховування композицій та перегляд фільмів примножують їхні статки. Видання Forbes оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних померлих знаменитостей.

Скільки зірки заробляють після смерті

Рейтинг очолив “король попмузики” Майкл Джексон, який за 2023 рік заробив $115 млн.

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Ця сума включає касові збори у розмірі $85 млн від бродвейського мюзиклу MJ: The Musical, присвяченого життю та творчості співака, а також мільйони, зароблені на спектаклі Michael Jackson: One канадського Cirque du Soleil.

На другій сходинці у рейтингу – Елвіс Преслі з річним доходом у розмірі $100 млн.

Заробити таку суму покійному королю рок-н-ролу вдалося завдяки своєму маєтку в Мемфісі, штат Теннессі. За останній рік житло, де колись жив Преслі, відвідали близько 600 тис. осіб.

На третьому місці опинився клавішник американського рок-гурту The Doors Рей Манзарек з доходом у $45 млн. Ці кошти спадкоємці Манзарека заробили з продажу прав на музику компанії Primary Wave.

Дитячий письменник Доктор Сьюз розташувався на четвертому місці у рейтингу з $40 млн.

Закрив п’ятірку лідерів художник-карикатурист Чарльз Шульц з доходом у розмірі $30 млн.

Хто ще потрапив до рейтингу