Ряд музыкантов, писателей и актеров, которые уже умерли, продолжают “зарабатывать” деньги.
Продажа музыкальных альбомов, интеллектуальной собственности, прослушивание композиций и просмотр фильмов приумножают их состояние. Издание Forbes обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей.
Сколько звезды зарабатывают после смерти
Рейтинг возглавил “король поп-музыки” Майкл Джексон, который за 2023 год заработал $115 млн.
Эта сумма включает кассовые сборы в размере $85 млн от бродвейского мюзикла MJ: The Musical, посвященного жизни и творчеству певца, а также миллионы, заработанные на спектакле Michael Jackson: One канадского Cirque du Soleil.
На второй строчке в рейтинге — Элвис Пресли с годовым доходом в размере $100 млн.
Заработать такую сумму покойному королю рок-н-ролла удалось благодаря своему поместью в Мемфисе, штат Теннесси. За последний год жилище, где когда-то жил Пресли, посетили около 600 тыс. человек.
На третьем месте оказался клавишник американской рок-группы The Doors Рэй Манзарек с доходом в $45 млн. Эти средства наследники Манзарека заработали с продажи прав на музыку компании Primary Wave.
Детский писатель Доктор Сьюз расположился на четвертом месте в рейтинге с $40 млн.
Закрыл пятерку лидеров художник-карикатурист Чарльз Шульц с доходом в размере $30 млн.
Кто еще попал в рейтинг
- Принс — $30 млн
- Уитни Хьюстон — $30 млн
- Джон Леннон — $22 млн
- Боб Марли — $16 млн
- Бинг Кросби — $14 млн
- Джордж Харрисон — $14 млн
- Арнольд Палмер — $10 млн
- Мэрилин Монро — $10 млн