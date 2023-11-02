Ряд музыкантов, писателей и актеров, которые уже умерли, продолжают “зарабатывать” деньги.

Продажа музыкальных альбомов, интеллектуальной собственности, прослушивание композиций и просмотр фильмов приумножают их состояние. Издание Forbes обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей.

Сколько звезды зарабатывают после смерти

Рейтинг возглавил “король поп-музыки” Майкл Джексон, который за 2023 год заработал $115 млн.

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Эта сумма включает кассовые сборы в размере $85 млн от бродвейского мюзикла MJ: The Musical, посвященного жизни и творчеству певца, а также миллионы, заработанные на спектакле Michael Jackson: One канадского Cirque du Soleil.

На второй строчке в рейтинге — Элвис Пресли с годовым доходом в размере $100 млн.

Заработать такую сумму покойному королю рок-н-ролла удалось благодаря своему поместью в Мемфисе, штат Теннесси. За последний год жилище, где когда-то жил Пресли, посетили около 600 тыс. человек.

На третьем месте оказался клавишник американской рок-группы The Doors Рэй Манзарек с доходом в $45 млн. Эти средства наследники Манзарека заработали с продажи прав на музыку компании Primary Wave.

Детский писатель Доктор Сьюз расположился на четвертом месте в рейтинге с $40 млн.

Закрыл пятерку лидеров художник-карикатурист Чарльз Шульц с доходом в размере $30 млн.

Кто еще попал в рейтинг