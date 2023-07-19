Деніела Крейґа звинуватили в неповазі до принцеси Уельської Кейт Міддлтон | Life

Британського актора Денієла Крейґа та його дружину, акторку Рейчел Вайс, звинуватили в неповазі до принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Подружжя нібито порушило королівський етикет під час тенісного турніру Вімблдон.

Так, до Денієла та Рейчел підійшла принцеса, однак вони навіть не піднялися, щоб привітати її згідно з етикетом, а продовжили розмову сидячи.

Своєю думкою поділився редактор Daily Mail Diary Річард Іден в Instagram, зазначивши, що вони мали б хоча би встати на знак поваги та гарних манер.

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– Може, там і було замало місця для того, щоб Рейчел Вайс зробила кніксен, або Денієл Крейґ вклонився, але чи не варто було їм хоча б встати, щоб привітати принцесу Уельську? Крейґ міг би навіть зняти свої окуляри, – висловив обурення Річард.

Думка Ідена викликала суперечку. Так, деякі користувачі мережі припустили, що Міддлтон сама попросила подружжя сидіти, щоб не заважати іншим. Хтось також зауважив, що Крейґ не встав під час зустрічі з королем Іспанії, і порадив акторові повчитися манерам.