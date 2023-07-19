Деніела Крейґа звинуватили в неповазі до принцеси Уельської Кейт Міддлтон | Life

Британського актора Денієла Крейґа та його дружину, акторку Рейчел Вайс, звинуватили в неповазі до принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Подружжя нібито порушило королівський етикет під час тенісного турніру Вімблдон.
Так, до Денієла та Рейчел підійшла принцеса, однак вони навіть не піднялися, щоб привітати її згідно з етикетом, а продовжили розмову сидячи.
Своєю думкою поділився редактор Daily Mail Diary Річард Іден в Instagram, зазначивши, що вони мали б хоча би встати на знак поваги та гарних манер.
– Може, там і було замало місця для того, щоб Рейчел Вайс зробила кніксен, або Денієл Крейґ вклонився, але чи не варто було їм хоча б встати, щоб привітати принцесу Уельську? Крейґ міг би навіть зняти свої окуляри, – висловив обурення Річард.
Думка Ідена викликала суперечку. Так, деякі користувачі мережі припустили, що Міддлтон сама попросила подружжя сидіти, щоб не заважати іншим. Хтось також зауважив, що Крейґ не встав під час зустрічі з королем Іспанії, і порадив акторові повчитися манерам.
- Вони не встали, щоб привітати короля Іспанії, який зупинився, щоб привітати його… Джеймсу Бонду необхідно вивчити кілька елементарних правил етикету.
- Вони тиснули їй руку, розмовляли і усміхалися. Схоже, вони були симпатичними одне одному, і це головне. Немає потреби в цій драмі.
- Усі усміхаються і розслаблені! І якби хтось із них насупився на принцесу Уельську, це свідчило б про якусь неповагу, я не бачу на цій фотографії нічого, окрім захоплення і радості!
- Деніел Крейґ не тільки не встав заради принцеси, а й навіть заради короля Іспанії! Будь ласка, подивіться фотографії цього. Це просто погані манери.
- Ймовірно, вони хотіли це зробити, але Кейт попросила їх залишитися на своїх місцях, – пишуть користувачі мережі під фото.