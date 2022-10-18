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Як у Джеймса Бонда: принцеса Анна нагородила Денієла Крейґа лицарським орденом

18 Жовтня 2022, 17:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дэниел Крейг
Джерело: Depositphotos

Принцеса Анна нагородила актора Денієла Крейґа лицарським орденом Святих Михайла і Георгія за значний внесок у кіно і театр. Примітно те, що таку ж нагороду отримав його персонаж Джеймс Бонд в одному з фільмів.

Нагородження відбулося 18 жовтня вранці у Віндзорському замку. Його проводила принцеса Анна, яка постала у військовій формі, від імені короля Чарльза III.

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Вона одягла акторові на шию медаль, чим зробила його кавалером британського лицарського ордена.

Про те, що Денієлу Крейґу присвоять таку нагороду, було оголошено в кінці 2021 року.

Орден Святих Михайла і Георгія, заснований в 1818 році королем Георгом IV, є шостим за старшинством у британській системі нагород.

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Джерело
Daily Express
Теги
Деніел Крейг
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