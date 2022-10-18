Принцеса Анна нагородила актора Денієла Крейґа лицарським орденом Святих Михайла і Георгія за значний внесок у кіно і театр. Примітно те, що таку ж нагороду отримав його персонаж Джеймс Бонд в одному з фільмів.
Нагородження відбулося 18 жовтня вранці у Віндзорському замку. Його проводила принцеса Анна, яка постала у військовій формі, від імені короля Чарльза III.
We’ve been expecting you…
????️The Princess Royal presents Daniel Craig with The Order of St Michael and St George – the same honour held by his character James Bond – in recognition of his outstanding contribution to film and theatre. pic.twitter.com/X20TP6BogL
— The Royal Family (@RoyalFamily) October 18, 2022
Вона одягла акторові на шию медаль, чим зробила його кавалером британського лицарського ордена.
Про те, що Денієлу Крейґу присвоять таку нагороду, було оголошено в кінці 2021 року.
Орден Святих Михайла і Георгія, заснований в 1818 році королем Георгом IV, є шостим за старшинством у британській системі нагород.