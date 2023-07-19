Британского актера Дэниела Крейга и его жену, актрису Рэйчел Вайс обвинили в неуважении к принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Супруги якобы нарушили королевский этикет во время теннисного турнира Уимблдон.

Так, к Дэниелу и Рэйчел подошла принцесса, однако они даже не поднялись, чтобы поприветствовать ее согласно этикету, а продолжили разговор сидя.

Своим мнением поделился редактор Daily Mail Diary Ричард Иден в Instagram, отметив, что они должны были хотя бы встать в знак уважения и хороших манер.

— Может, там и было мало места для того, чтобы Рэйчел Вайс сделала книксен, или Дэниел Крейг поклонился, но не стоило ли им хотя бы встать, чтобы поприветствовать принцессу Уэльскую? Крейг мог бы даже совершить безумство, сняв свои темные очки, — высказал негодование Ричард.

Мнение Идена вызвало спор. Так, некоторые пользователи сети предположили, что Миддлтон сама попросила супругов сидеть, чтобы не мешать другим. Кто-то также заметил, что Крейг не встал при встрече с королем Испании, и посоветовали актеру поучиться манерам.