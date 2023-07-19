Британского актера Дэниела Крейга и его жену, актрису Рэйчел Вайс обвинили в неуважении к принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Супруги якобы нарушили королевский этикет во время теннисного турнира Уимблдон.
Так, к Дэниелу и Рэйчел подошла принцесса, однако они даже не поднялись, чтобы поприветствовать ее согласно этикету, а продолжили разговор сидя.
Своим мнением поделился редактор Daily Mail Diary Ричард Иден в Instagram, отметив, что они должны были хотя бы встать в знак уважения и хороших манер.
— Может, там и было мало места для того, чтобы Рэйчел Вайс сделала книксен, или Дэниел Крейг поклонился, но не стоило ли им хотя бы встать, чтобы поприветствовать принцессу Уэльскую? Крейг мог бы даже совершить безумство, сняв свои темные очки, — высказал негодование Ричард.
Мнение Идена вызвало спор. Так, некоторые пользователи сети предположили, что Миддлтон сама попросила супругов сидеть, чтобы не мешать другим. Кто-то также заметил, что Крейг не встал при встрече с королем Испании, и посоветовали актеру поучиться манерам.
- Они не встали, чтобы поприветствовать короля Испании, который остановился, чтобы поприветствовать его… Джеймсу Бонду необходимо выучить несколько элементарных правил этикета.
- Они пожимали ей руку, разговаривали и улыбались. Похоже, они были симпатичны друг другу, и это главное. Нет необходимости в этой драме.
- Все улыбаются и расслаблены! И если бы кто-то из них хмурился на принцессу Уэльскую, это говорило бы о каком-то неуважении, я не вижу на этой фотографии ничего, кроме восхищения и радости!
- Дэниел Крейг не только не встал ради принцессы, но даже ради короля Испании! Пожалуйста, посмотрите фотографии этого. Это просто плохие манеры.
- Вероятно, они хотели это сделать, но Кейт попросила их остаться на своих местах, — пишут пользователи сети под фото.