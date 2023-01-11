Легендарний режисер Джеймс Кемерон розкрив секрет успіху фільму Аватар: Шлях води. Сценарист розкритикував стрімінгові платформи й заявив, що людям потрібні кінотеатри.

Про це Джеймс розповів перед заходом Золотий глобус 2023, де головний приз виграв Стівен Спілберг.

Щодо успіху продовження Аватара, то картина вже зібрала понад $1,7 млрд, але сам Кемерон не думає про прибуток. Йому важливіше те, що люди знову починають все частіше відвідувати кінотеатри, навіть на тлі Covid-обмежень та війни в Україні.

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– У кінотеатри повертаються навіть у Китаї, хоча там серйозний спалах Covid-19. Люди потребують кінотеатрів – досить стрімінгів, я вже втомився сидіти на своїй дупі, – заявив режисер.

Також Кемерон розкритикував тих, хто йде до кінотеатру і часто відриватися на телефон. Автор Аватару вважає, що до перегляду необхідно підходити свідомо і домовлятися з самим собою.

Що стосується фільму Аватар: Шлях води, то аналітики прогнозують виторг у $2 млрд. Сам режисер заявив, що таких великих грошей для успіху не потрібно.

Раніше Джеймс Кемерон розкритикував сучасні фільми про супергероїв. На його думку, фільмам не вистачає тем сім’ї та дітей, і це стосується всіх масових блокбастерів.