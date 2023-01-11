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Кино и сериалы

Джеймс Кэмерон раскрыл секрет успеха Аватара: хватит стримингов, людям нужны кинотеатры

11 января 2023, 11:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Джеймс Кэмерон
Источник: Getty Images

Легендарный режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл секрет успеха фильма Аватар: Путь воды. Сценарист раскритиковал стриминговые платформы, и заявил, что людям нужны кинотеатры.

Об этом Джеймс рассказал перед мероприятием Золотой глобус 2023, где главный приз выиграл Стивен Спилберг.

Что касается успеха продолжения Аватара, то картина уже собрала более $1,7 млрд, но сам Кэмерон не думает о прибыли. Ему важнее то, что люди снова начинают посещать кинотеатры, даже на фоне Covid-ограничений и войны в Украине.

Сейчас смотрят

— В кинотеатры возвращаются даже в Китае, хотя там серьезная вспышка Covid-19. Люди нуждаются в кинотеатрах — хватит стримингов, я уже устал сидеть на своей заднице, — заявил режиссер.

Также Кэмерон раскритиковал тех, кто идет в кинотеатр и часто отвлекается на телефон. Создатель Аватара считает, что к просмотру нужно подходить осознанно и договариваться с самим собой.

Что касается фильма Аватар: Путь воды, то аналитики прогнозируют выручку в $2 млрд. Сам режиссер заявил, что таких больших денег для успеха не требовалось.

Ранее Джеймс Кэмерон раскритиковал современные фильмы о супергероях. По его мнению фильмам не хватает тем семьи и детей, и это касается всех массовых блокбастеров.

Источник
Variety
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Джеймс Кемерон
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