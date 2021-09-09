Американська акторка Джеймі Лі отримала нагороду Золотого лева за видатні кар’єрні досягнення на 78-му міжнародному Венеційському кінофестивалі 2021.

На урочистій церемонії нагородження, яка відбулася 8 вересня, журі відзначило важливий вклад 62-річної зірки в кінематограф.

Джеймі Лі з’явилася на заході у довгій червоній сукні з леопардовим принтом від Dolce & Gabbana та чорних туфлях-човниках.

Під час своєї промови акторка згадала батьків, а також подякувала режисеру Джону Карпентеру і сценаристці Дебрі Хілл. Оскільки саме з їхнього фільму Хелловін кар’єра Джеймі пішла вгору.

– Я дуже зворушена! Я вдячна фестивалю за цю нагороду. Присвячую нагороду тим, хто став жертвою насильства. Всіх видів: фізичного, політичного, духовного, сексуального, психологічного, культурного, емоційного, домашнього, – заявила акторка на церемонії.

Кар’єра Джеймі Лі почалася з фільмів жахів: після успіху Хелловіна вона також зіграла у стрічках Поїзд страху, Туман, Шкільний бал та інших.

Серед своїх найважливіших робіт акторка назвала кримінальну комедію Рибка на ім’я Ванда і трилер Правдива брехня, який приніс їй премію Золотий глобус.

Другу статуетку Джеймі отримала за роль у серіалі Тільки кохання, а нагороди британської академії BAFTA вона удостоїлася за комедію Помінятися місцями.

Загалом за роки творчості вона зіграла понад 80 ролей. Крім акторської кар’єри, Джеймі пише дитячі книги.

Нещодавно Джеймі Лі Кертіс зізналася, що її 25-річний син є трансгендером. Акторка зазначила, що пишається сміливістю сина Томаса, який змінив ім’я на Рубі.

Джеймі Лі додала, що завдяки трансгендерному переходу вона усвідомила важливу річ. А саме – гендер може змінюватися, а життя є “суцільними метаморфозами”.

Джерело: Pinkvilla