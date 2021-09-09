Американская актриса Джейми Ли получила награду Золотого льва за выдающиеся карьерные достижения на 78-м международном Венецианском кинофестивале 2021.

На торжественной церемонии награждения, которая состоялась 8 сентября, жюри отметило важный вклад 62-летней звезды в кинематограф.

Джейми Ли появилась на мероприятии в длинном красном платье с леопардовым принтом от Dolce& Gabbana и черных туфлях-лодочках.

Во время своей речи актриса вспомнила родителей, а также поблагодарила режиссера Джона Карпентера и сценаристку Дебри Хилл. Поскольку именно с их фильма Хэллоуин карьера Джейми пошла вверх.

— Я очень тронута! Я благодарна фестиваля за эту награду. Посвящаю награду тем, кто стал жертвой насилия. Всех видов: физического, политического, духовного, сексуального, психологического, культурного, эмоционального, домашнего, — заявила актриса на церемонии.

Карьера Джейми Ли началась с фильмов ужасов: после успеха Хэллоуина она также сыграла в лентах Поезд страха, Туман, Школьный бал и других.

Среди своих самых важных работ актриса назвала криминальную комедию Рыбка по имени Ванда и триллер Правдивая ложь, который принес ей премию Золотой глобус.

Вторую статуэтку Джейми получила за роль в сериале Только любовь, а награды британской академии BAFTA она удостоилась за комедию Поменяться местами.

Всего за годы творчества она сыграла более 80 ролей. Кроме актерской карьеры, Джейми пишет детские книги.

Недавно Джейми Ли Кертис призналась, что ее 25-летний сын является трансгендером. Актриса отметила, что гордится смелостью сына Томаса, который сменил имя на Руби.

Джейми Ли добавила, что благодаря трансгендерному переходу она осознала важную вещь. А именно — гендер может меняться, а жизнь является «сплошными метаморфозами».

Источник: Pinkvilla