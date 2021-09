Американська акторка Джессіка Честейн з’явилася на червоній доріжці 78-го Венеційського кінофестивалю разом з Оскаром Айзеком.

Вони прийшли на прем’єру мінісеріалу режисера Хагая Леві Сцени з подружнього життя, в якому зіграли головні ролі.

На червоній доріжці Джессіка та Оскар фліртували між собою та позували перед камерами, ніжно обіймаючись.

Більше того, публіку спантеличило відео, на якому Айзек поцілував Честейн в руку трохи нижче плеча.

