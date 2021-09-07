Американська акторка Джессіка Честейн з’явилася на червоній доріжці 78-го Венеційського кінофестивалю разом з Оскаром Айзеком.

Вони прийшли на прем’єру мінісеріалу режисера Хагая Леві Сцени з подружнього життя, в якому зіграли головні ролі.

На червоній доріжці Джессіка та Оскар фліртували між собою та позували перед камерами, ніжно обіймаючись.

Більше того, публіку спантеличило відео, на якому Айзек поцілував Честейн в руку трохи нижче плеча.

I wish I had words for this but I really do not pic.twitter.com/xJVzOJJCeh — Christina Newland (@christinalefou) September 4, 2021

На відео можна побачити, що Джессіка не очікувала такого жесту від свого колеги і була трішки спантеличена.

Користувачі мережі впевнені, що такий відвертий флірт є недоречним, оскільки обидва актори одружені та мають дітей.

Джессіка Честейн та Оскар Айзек разом вчилися у Джульярдській школі акторської майстерності, тому підтримують дружні стосунки вже досить давно.

У 2014 році дует зіграв головні ролі у кримінальному трилері Найжорстокіший рік і отримав багато захоплених рецензій від критиків.

А мінісеріал Сцени з подружнього життя став ремейком однойменної 5-годинної стрічки Інгмара Бергмана 1973 року з Лів Ульман.

Нове шоу досліджує проблеми шлюбу, моногамії, бажання і кохання на прикладі однієї сучасної американської пари.

Щодо особистого життя акторів, то з 2017 року Честейн одружена з дизайнером і посадовою особою італійського бренду Moncler Джаном Лукою Пассі ді Препозуло.

Пара виховує доньку – Джульєтту, яку у 2018 році їм народила сурогатна мати.

Оскар перебуває у шлюбі з данським режисером Ельвірою Лінд з 2017 року. Подружжя виховує двох синів.