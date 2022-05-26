Американський співак Джастін Тімберлейк продав свої пісні за понад $100 млн. Покупцем стала компанія Hipgnosis Song Management та фонд за підтримки Blackstone.

Йдеться про список із 200 пісень артиста, які він написав сам або має стосунок до створення. У списку є роботи, які він створював у бойз-бенді NSync, а також під час сольної кар’єри.

– Я радий співпрацювати з Hipgnosis – компанія цінує артистів та їхню творчість і завжди була рішучим прихильником авторів пісень та оповіді, – заявив Тімберлейк.

Представники компанії також прокоментували цю вигідну для обох сторін угоду.

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– Джастін Тімберлейк — не лише один із найвпливовіших артистів за останні 20 років, а й один із найбільших авторів пісень усіх часів. Його хіти є одними з найзнаковіших пісень того періоду, – заявив засновник і виконавчий директор Hipgnosis Мерк Меркуріадіс.

Ця велика угода – не перша в історії компанії Hipgnosis. Отримавши інвестиції від Blackstone у розмірі $1 млрд, компанія також придбала пісні інших виконавців, зокрема Beyonce.

Українські музиканти готові не лише заробляти на своєму таланті, а й допомагати Україні у війні з Росією. Наприклад, днями Потап презентував новий трек під назвою Наші надавали раші. Композицію музикант присвятив ЗСУ та українцям. Творчість музиканта спрямовано на піднесення духу не лише наших військових, а й усіх мешканців нашої країни.